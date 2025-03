Vivo lancia ufficialmente la nuova serie di smartphone V50 con ottica ZEISS

Vivo continua a rafforzare la sua presenza sul mercato italiano con il lancio della serie V50, composta dai modelli V50 e V50 Lite, presentati in un evento esclusivo a Milano.

Dopo il successo della serie V40, Vivo punta ad offrire un’esperienza fotografica ancora più avanzata, grazie alla consolidata collaborazione con ZEISS.

Vivo V50 Series: caratteristiche, disponibilità e prezzo

Immagini

Partendo dal Vivo V50, questo smartphone si distingue soprattutto per il suo comparto fotografico di alto livello. La fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica ZEISS OIS integra un sensore super-sensibile da 1/1,55", capace di catturare più luce anche in condizioni difficili. La tecnologia VCS Camera Bionic Spectrum di Vivo migliora la resa cromatica, rendendo le immagini più naturali e dettagliate. A supporto della qualità fotografica, il mini gimbal integrato assicura una stabilizzazione di livello professionale, riducendo le sfocature e migliorando gli scatti in notturna.

Un’altra novità di Vivo V50 va ricercata nella tecnologia AI Aura Light Portrait 2.0, che introduce due modalità di illuminazione cinematografica: Rembrandt Lighting, per effetti tridimensionali tipici dei film drammatici, e Butterfly Lighting, ideale per ritratti glamour. Anche i selfie beneficiano di un upgrade, grazie alla fotocamera anteriore da 50 MP con obiettivo grandangolare da 92° e autofocus, perfetta per scatti di gruppo senza distorsioni.

Dal punto di vista del design, Vivo V50 offre uno schermo Quad Curved per un’esperienza visiva immersiva, con cornici quasi invisibili. La batteria da 6000 mAh, abbinata alla ricarica rapida da 90W, assicura un’autonomia prolungata, mentre il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 garantisce prestazioni elevate, con un incremento del 15% nella CPU e del 50% nella GPU. Il sistema è ottimizzato per durare fino a 60 mesi senza cali di performance, supportato da 12 GB di RAM, espandibili fino a 24 GB.

Vivo V50 Lite, invece, va a presidiare la fascia media, offrendo una batteria da 6500 mAh, 256GB di storage ed il processore Dimensity 6300, garantendo così un ottimo compromesso tra potenza e consumo energetico. Entrambi i modelli saranno disponibili in Italia: Vivo V50 a 599 euro, mentre il V50 Lite 4G a 259 euro dal 27 marzo e la versione 5G da aprile a 329 euro.