La notizia è ufficiale, il colosso cinse vivo ha stretto una partnership ufficiale con la eSerie A TIM FIFA 2021. Un eccellente modo di supportare gli eSport e permettere alla community di apprezzare i nuovi smartphone X60 Pro ed Y72 5G.

vivo partner ufficiale della eSerie A TIM FIFA 2021

Proprio la ricerca dell'eccellenza e del meglio della tecnologia unisce il colosso degli smartphone alla squadra di pro player. Una partnership che certamente rispecchia la volontà di andare sempre oltre di una e dell'altra realtà.

Una nuova collaborazione, che si affianca a quella già avviata dalla compagnia con Final Eight. Quest'ultima è partita proprio con il Pre-Show powered by vivo, che ha permesso ai fan di conoscere ancora meglio i propri idoli, membri degli 8 Club qualificati. Un fiume di emozioni, raccontato all'interno del programma andato in onda sul canale ufficiale Twitch della eSerie A TIM.

Lindoro Ettore Patriarca, Direttore Retail e Marketing di vivo in Italia, ha commentato così la nuova partnership:

“La tecnologia fa parte della vita quotidiana ed è diventata anche il mezzo attraverso il quale esprimere le proprie passioni, viverle intensamente e poterle raccontare alle persone vicino a noi. vivo, grazie alla tecnologia dei nuovi vivo X60Pro 5G e Y72 5G con eSerie A TIM | FIFA21 condivide le passioni degli italiani e li accompagna in un percorso sempre coinvolgente, immersivo e divertentissimo”

