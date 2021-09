Vivo: in arrivo uno smartwatch con supporto alla eSim

Secondo quanto si apprende da recenti indiscrezioni trapelate online, è in arrivo un nuovo Vivo Watch con supporto al modulo eSIM.

Vivo Watch con eSim: quando verrà svelato?

Il colosso cinese Vivo ha lanciato il suo primo smartwatch lo scorso anno. Il Vivo Watch, come viene ufficialmente chiamato, è ora pronto per vedere l'arrivo del nuovo modello. Una recente perdita ha rivelato che avrà disporrà di funzionalità non presenti sull'iterazione del 2020.

Mentre alcune persone vogliono solo uno smartwatch che segni l'ora e controlli le notifiche e le informazioni sulla salute, ci sono altri utenti che vogliono di più. Stiamo parlando di quella nicchia di persone che vuole poter lasciare il proprio telefono a casa quando va a correre senza però perdere chiamate e messaggi . Questa categoria è quella a cui l'azienda asiatica vuole rivolgersi con il suo prossimo smartwatch.

Secondo il leaker cinese Digital Chat Station, il prossimo smartwatch del brand, che dovrebbe essere lanciato come Vivo Watch 2, avrà una eSIM. Questo permetterà di effettuare e ricevere chiamate, nonché di inviare e ricevere messaggi sullo smartwatch senza essere vincolati ad un telefono connesso nelle vicinanze.

Oltre ad avere una sim virtuale, la fonte ha anche affermato che l'orologio avrà il supporto per più app, probabilmente in modo simile allo Xiaomi Watch Color 2 recentemente annunciato. Ha anche detto che lo smartwatch in questione avrà un quadrante rotondo. Tuttavia, non sappiamo se sarà disponibile in più dimensioni come il modello dell'anno scorso.

Giusto come “remind me”, il Vivo Watch è disponibile sia con cassa da 42 mm che con cassa da 46 mm; il display è un'unità AMOLED da 1,19 pollici e 1,39 pollici, rispettivamente. Lo smartwatch può monitorare fino a 11 modalità sportive, supporta la misurazione della frequenza cardiaca e del livello di ossigeno nel sangue e dispone di un assistente integrato, dell'NFC per i pagamenti contactless, del GPS, di una memoria integrata e di una classificazione impermeabile.