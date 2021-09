Vivo: il super flagship con Snapdragon 898 è alle porte

Vivo V2102A è il nuovo smartphone di punta del colosso cinese prossimo al debutto; ha appena ottenuto certificazione CMIIT e si è scoperto che disporrà del processore Qualcomm Snapdragon 898. Probabilmente verrà svelato molto presto.

Vivo V2102A: cosa sappiamo?

Un nuovo device di casa Vivo con numero di modello V2102A ha ricevuto l'approvazione dall'autorità cinese MIIT. Si può dire, sulla base di rapporti precedenti, che potrebbe essere dotato della piattaforma mobile Snapdragon 898 di prossima generazione. La certificazione CMIIT suggerisce che lo smartphone potrebbe debuttare prima della fine dell'anno in Cina.

Il portale CMIIT rivela solo alcune delle sue funzionalità, come il supporto alle reti 5G. All'inizio di questo mese, lo smartphone in questione è stato avvistato sul sito di benchmark di Geekbench. La piattaforma ha rivelato che tale gadget è attualmente alimentato da un chipset Qualcomm il cui nome in codice è “taro” ed è dotato di GPU grafica Adreno 730. Questi suggerimenti hanno suggerito che il terminale in questione fosse alimentato dal successore del processore Snapdragon 888, che viene indicato come Snapdragon 898 dai rumors.

Geekbench ha infine indicato che il V2102A ha 8 GB di RAM e funziona con il sistema operativo Android 11. Qualcomm deve ancora introdurre il chipset Snapdragon 898. Probabilmente, sarà annunciato all'interno dello Snapdragon Tech Summit 2021 di Qualcomm, che si terrà tra il 30 novembre e il 2 dicembre.

L'anno scorso, ricordiamo che Xiaomi ha presentato il Mi 11 5G come primo telefono al mondo ad essere dotato di Snapdragon 888 SoC nel dicembre 2021. Con il telefono V2012A apparso così presto su CMIIT, sembra che Vivo possa diventare il primo brand di telefonia mobile a presentare un super prodotto con la CPU premium di casa Qualcomm.

Sfortunatamente, non ci sono informazioni aggiuntive sul nome commerciale finale del V2102A. Resta da vedere se arrivarà sul mercato come NEX 5 o Vivo X80 Pro+.