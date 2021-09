Vivo V23e: nuovo BUDGET PHONE all'orizzonte

Vivo V23e ha appena ricevuto la certificazione Bluetooth dall'ente BT SIG; in poche parole, il lancio sembra essere molto vicino.

Vivo V23e: cosa sappiamo al momento?

A luglio, un telefono del costruttore cinese Vivo avente numero di modello V2116 è stato individuato nel database IMEI con il nome V23e. L'elenco suggerisce che il produttore cinese lo annuncerà nei prossimi mesi come successore del Vivo V21e che ha debuttato all'inizio di quest'anno. Oggi, il suddetto terminale è apparso nel database dell'autorità Bluetooth SIG. L'elenco suggerisce che potrebbe diventare ufficiale già il mese prossimo.

Prima di apparire presso il Bluetooth SIG, il V23e è stato avvistato anche in altri siti di certificazione come il TKDN in Indonesia e l'EEC in Europa. Il sito rivela solo che lo smartphone avrà il supporto per Bluetooth 5.2.

Questo suggerisce che potrebbe essere dotato di un potente chip. Ricordiamo che il V21e era alimentato dallo Snapdragon 720G. Probabilmente, il V23e potrebbe essere dotato di un SoC Snapdragon serie 7XX più potente.

Al momento, il V21e è disponibile nelle versioni 4G e 5G con alcune specifiche diverse a seconda del mercato di riferimento. Per quanto riguarda il nuovo device, l'azienda potrebbe rilasciarlo solo in versione 5G.

Il V21e ha un display AMOLED FHD+ da 6,44 pollici. Ha una snapper frontale da 44 megapixel e il pannello posteriore è dotato di una tripla lente così ripartita: 64 megapixel (principale) + 8 megapixel (ultrawide) + 2 megapixel (macro).

Il sistema operativo Android 11 con FunTouch OS 11.1 è preinstallato sul gadget. Viene alimentato da un SoC Snapdragon 720G e ha 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. È supportato da una batteria da 4.000 mAh che gode della ricarica rapida da 33 W. Dispone inoltre di uno scanner di impronte digitali in-display.

Il V21e 5G invece, ha un processore MediaTek Dimensity 700 e una batteria da 4.000 mAh, con tecnologia di fast charge cablata da 44 W. Ha una snapper selfie da 32 megapixel e un sistema a doppia lente da 64 megapixel + 8 megapixel. È dotato di un display AMOLED FHD + da 6,44 pollici con uno fingerprint sotto lo schermo.