vivo X60 Pro sta arrivando in Europa, incluso il mercato italiano. Per celebrarlo, il colosso cinese ha deciso di offrire la possibilità ai fan di vivere come non mai EURO2020 grazie al Golden Ticket. Il biglietto d'oro ti darà accesso a tutte le partite dell'Italia e potrai portare un amico o un'amica con te! Un'occasione unica: è il momento di provare a vincere, ecco come fare.

vivo Golden Ticket: come vincerlo

Semplicemente, fino al 6 giugno dovrai seguire il profilo Instagram italiano di vivo (vivomobileit) e commentare con una risposta che preferisci la domanda “cos'è per te il calcio?”. Tutte le risposte raccolte saranno raccolte e poi concorreranno alla possibilità di vincere l'ambitissimo vivo Golden Ticket.

Trattandosi di un vero e proprio concorso a premi, c'è un regolamento al quale potrai fare riferimento per capire bene come funziona l'evento, lo trovi sul sito ufficiale di vivo. Prova a vincere anche tu il sogno di vivere EURO2020 come non avresti mai pensato e… buona fortuna!

