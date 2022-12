Vivo annuncia una tecnologia di imaging per foto professionali su smartphone

Vivo ha ufficialmente annunciato la Video Imaging Technology Matrix, una matrice tecnologica di ultima generazione che punta a definire un nuovo standard per le funzionalità di imaging degli smartphone allo scopo di renderli più competitivi a livello professionale.

Il quinto produttore di smartphone al mondo continua nella sua missione volta ad esplorare le frontiere dell’imaging con l’obiettivo di innovare gli aspetti tecnici di ottica, potenza di calcolo e algoritmi che gestiscono le lenti delle fotocamere dei suoi dispositivi.

Vivo Imaging Technology Matrix: i segreti della nuova tecnologia

Nel tentativo di entrare in concorrenza con i device professionali, Vivo ha dato vita ad alcuni moduli di tecnologia di imaging molto potenti come Optical Sensing System, Colour Restoration Engine e Accelerated Computing Engine.

Grazie a queste tecnologie, gli smartphone sono in grado di registrare ed elaborare in modo efficace tutti i dati relativi al colore, al tono e alla qualità dell’immagine come avviene per le fotocamere professionali.

Inoltre, la tecnologia VCS Bionic Spectrum permette di avere un miglior controllo del rumore dell’immagine e della resa cromatica, con un miglioramento del 20 e del 15% rispetto al sensore precedente.

A tutto questo si aggiungono Hyper-Sense Portrait System e Vast-Sky Night System per una migliore gestione dei ritratti e delle scene notturne. Questo consentirà, ad esempio, di scattare foto a lunga esposizione di un cielo stellato notturno, cosa che in precedenza era possibile fare soltanto con un treppiedi o uno stabilizzatore.

Questo ha portato alla progettazione di una nuova generazione di imaging chipset personalizzati basati su architettura AI-ISP, che portano la bassa latenza e l’elevata efficienza dell’ISP tradizionale nell’architettura AI di elaborazione in tempo reale.

Per cercare di semplificare, Vivo ha concentrato il lavoro svolto con tutte queste tecnologie per migliorare il funzionamento nei tre scenari di utilizzo di maggior interesse: paesaggi, ritratti e video. Una soluzione che porta le prestazioni degli smartphone Vivo in termini di colore, tonalità e qualità dell’immagine ad un livello superiore.

Merito della competenza acquisita dal produttore nel corso degli anni e della partnership globale per l’imaging stretta con ZEISS nel 2020. In futuro, i due partner continueranno a lavorare insieme allo scopo di migliorare ulteriormente gli standard di qualità ottica per l’imaging mobile esplorando anche la miniaturizzazione del modulo della fotocamera.

