Vivo annuncia i nuovi Y33s, Y21s e Y21 in Italia

Vivo ha appena presentato i nuovi smartphone Y33s, Y21s e Y21 per la fascia medio-bassa del mercato. Arrivano anche in Italia e sono nati per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti che cercano un prodotto interessante ma dal prezzo contenuto.

Vivo Y33s, Y21s e Y21: le caratteristiche

I tre dispositivi presentano tutti una batteria da ben 5000 mAh che, abbinata alla fast charge dell'azienda, assicura ore ed ore di autonomia con una singola carica. Non manca il supporto alla doppia scheda, il lettore per le impronte digitali posto sul frame laterale, un'estetica equilibrata ed elegante con uno spessore di soli 8 mm, Android 11 e una finitura lucida su tutta la scocca.

Prendendo in esame il Vivo Y33s, notiamo che il gadget è un prodotto affidabile, con grandi prestazioni sul fronte fotografico e con una serie di chicche hw non da poco. Pensiamo alla fotocamera da 50 Megapixel inserita in un modulo composto da tre lenti, o agli 8 GB di RAM che garantiscono un'usabilità del device senza compromessi. Il SoC è l'ottimo MediaTek Helio G80 che, abbinato a storage da 128 GB, promette un'esperienza sempre veloce, reattiva e sempre al top. La fast charge è da 18W è c'è anche lo slot per la microSD e il sistema NFC per i pagamenti contactless. Infine, è presente anche la RAM virtuale che aggiunge altri 4 GB presi in prestito dallo spazio di archiviazione del terminale.

L'Y21s invece, è un prodotto pensato per gli amanti della fotografia. Troviamo anche qui tre lenti con camra principale da 50 Mega e funzioni smart come la Night Mode sia sullo snapper anteriore che sul posteriore. Il cuore è l'Helio H80 di MediaTek che dispone di CPU ARM Cortex A75 e di 4 GB di memoria virtuale RAM. Lo storage è da 128 GB, ulteriormente espandibili.

Arriviamo poi all'Y21, il telefono più frizzante per il suo rapporto qualità-prezzo. Qui troviamo un processore MediaTek Helio P35 abbinato a 4 GB di RAM (che diventano 5 con la modalità “Extended RAM 2.0). Il pannello è un'unità HD+ Halo FullView da 6,51 pollici con colori nitidi e vibrandi. Disponibile in due colorazioni (Pearl White e Metallic Blue) e ha un peso di soli 182 grammi.

I gadget si possono acquistare presso i principali retail di tecnologia o nei negozi TIM, abbinati a qualche futura offerta. I costi sono di 269€ per l'Y33s, di 229€ per l'Y21s e di 179€ per l'Y21.