Vivo e Android 12: ecco quando il nuovo OS sbarcherà in EU

Gli smartphone Vivo riceveranno l'aggiornamento ad Android 12 a partire da gennaio 2022, conferma l'azienda in una nota ufficiale. Tutti i dispositivi dell'azienda cinese commercializzati nel Vecchio Continente inizieranno a godere delle numerose novità del nuovo sistema operativo di Google, a partire dalla fine del mese di gennaio.

L'aggiornamento ad Android 12 per Vivo partirà da gennaio 2022

Entrando nel dettaglio, Vivo ci fa sapere che adopererà un rilascio in tre fasi per quanto riguarda l'aggiornamento ad Android 12 per i seguenti smartphone:

Vivo X60 Pro e Vivo V21 5G saranno i primi smartphone a ricevere l'aggiornamento da fine gennaio 2022 ;

; Vivo Y21 e Vivo Y72 5G riceveranno l'update al nuovo OS di Google a distanza di circa un mese ;

; Vivo Y51 5G, Vivo Y33s, Vivo Y70, Vivo Y20s e Vivo Y11s verranno aggiornati ad Android 12 a partire dalla fine di aprile 2022.

In linea di massima, la compagnia preme sottolineare che tutti i dispositivi Vivo presentati in Europa vedranno l'arrivo di Android 12. L'azienda è una delle prime al mondo a montare il nuovo sistema operativo mobile di Google, come conclusione di un lavoro di porting e ottimizzazione che ha iniziato a svolgere da quando il colosso di Mountain View ha pubblicato i sorgenti sul canale AOSP qualche mese addietro.

Infine, ricordiamo che i tempi di rilascio dell'aggiornamento ad Android 12 potrebbero subire delle variazioni per i dispositivi acquistati tramite gli operatori telefonici.