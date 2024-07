Vivi la magia di Harry Potter sulla tua Switch grazie a Hogwarts Legacy (-42%!)

Amanti di Harry Potter e videogiochi, preparate i vostri incantesimi! Il tanto acclamato Hogwarts Legacy, il titolo ambientato nel magico mondo di Harry Potter, è finalmente disponibile per Nintendo Switch con uno sconto imperdibile del 42%. Quest’ultimo ti permetterà di averlo a soli 34,99€!

Tutte le caratteristiche di Hogwarts Legacy per Nintendo Switch

Il tuo viaggio magico all’interno di Hogwarts Legacy ti condurrà attraverso ambientazioni sia familiari che inedite. Esplorerai il castello di Hogwarts, con i suoi corridoi pieni di misteri e aule segrete, fino a raggiungere il pittoresco villaggio di Hogsmeade e la temibile Foresta Proibita. Incontrerai creature fantastiche che abitano queste terre incantate, e ogni scoperta ti avvicinerà di più al mago o alla strega che hai sempre sognato di essere.

A inizio gioco sarai chiamato a personalizzare il tuo aspetto e affinare le tue abilità magiche, dalla preparazione di pozioni affascinanti all’apprendimento di incantesimi potenti. Ogni lezione a Hogwarts sarà un passo verso la scoperta di un antico segreto che potrebbe distruggere il mondo magico.

Nel titolo di Warner Bros dovrai a combattere contro i Maghi Oscuri, stringere alleanze con compagni valorosi e fare scelte che determineranno il futuro di Hogwarts e del mondo magico.

Passeggiando per la Foresta Proibita o esplorando le Highlands scozzesi, potresti imbatterti in creature magiche come Hippogrifi, Unicorni, Goblin e persino Draghi. Ognuna di queste creature possiede abilità e caratteristiche uniche che potresti sfruttare a tuo vantaggio. Dovrai imparare a guadagnarti la loro fiducia e addestrale per renderle tue compagne di avventura dato che potrebbero aiutarti in combattimento, trasportarti su lunghe distanze o fornirti ingredienti rari per le tue pozioni.

Vivi il mondo di Harry Potter sulla tua Nintendo Switch grazie a Hogwarts Legacy, scontato a soli 34,99€!