Viva Wallet ha lanciato in Europa la sua nuova funzionalità chiamata “Tap on Phone“; in poche parole, serve per rendere un dispositivo Android in un POS portatile sempre a portata di mano, così da consentire i pagamenti contactless e/o con PIN.

Come funziona il servizio “Tap on Phone” di Viva Wallet?

L'azienda vuole rendere “alla portata di tutti” il sistema POS, sviluppando e incrementando così i pagamenti digitali senza contatto e con PIN grazie alla sua soluzione nativa presente nell'applicazione “Viva Wallet POS“.

Di fatto, gli esercenti e i liberi profesisonisti non avranno bisogno di un lettore di carte e, d'altro canto, questo software accetterà pagamenti provenienti da qualsiasi device Android che dispone del modulo NFC.

Viva Wallet permette ore i pagamenti contatcless a tutte le aziende, siano esse grandi, medie o piccole. Basterà scaricare il software dal Play Store di Google e il gioco sarà fatto. Qualsiasi telefono potrà diventare un POS. Ne consegue un notevole risparmio economico, logistico, di tempo e di inutili commissioni e/o tasse esterne.

A beneficiarne saranno tutti; pensiamo ai pagamenti super rapidi durante una cena al ristorante. I clienti dovranno solo avvicinare il loro telefono NFC al device Android del locale portato dal cameriere.

Facciamo un breve “racap” di ciò che include l'app:

Non serve nessun prodotto aggiuntivo esterno;

Si possono consentire i pagamenti NFC con qualsiasi istituto bancario (accetta Visa, Mastercard, Bancontact, Apple Pay & Google Pay);

Emette una ricevuta via email o SMS;

L'app si integra con i software di terze parti;

Spese di commissioni pari a zero;

Addebito il giorno successivo;

IBAN gratis;

In omaggio viene data una carta di debito gratuita per le spese online.

Non ci sono tasse, contratti o altro.

Q & A con l'azienda

Grazie a un portavoce della compagnia, abbiamo ottenuto una serie di risposte relative ad alcune curiosità del servizio Tap On Phone.

Leggo che per ora la soluzione è supportata solo da dispositivi Android; ci sono piani per iOS?

Viva Wallet: lo stiamo prendendo in considerazione. Quali sono primi feedback ricevuti dagli utenti (in termini di adesione a Tap on Phone) a poco più di un mese dal lancio in Italia?

Viva Wallet: apprezzano molto la convenienza del servizio. A proposito della seconda domanda: quanto hanno influito i cambiamenti dovuti alla pandemia sulla decisione di adottare sistemi di pagamenti cashless, a vostro avviso? …

Viva Wallet: La pandemia ha portato un grande cambiamento nelle nostre vite. La digitalizzazione dei pagamenti è nata per necessità e ha cambiato il modo in cui le persone sono solite pagare. Cosa significa esattamente “ commissioni allo 0% ” ?

” ? Viva Wallet: quando un commerciante si unisce a Viva Wallet ottiene 3 cose 1. Un conto aziendale con IBAN italiano 2. Un terminale per carte/gateway di e-commerce o l'app Viva Wallet POS con telefono Tap On per accettare pagamenti 3. Una Mastercard aziendale Viva Wallet digitale. Quando un commerciante utilizza la carta di debito Viva Wallet per le spese aziendali (gas, pubblicità digitali, Facebook e Google, ecc.), ottiene un rimborso sul proprio conto aziendale. Ecco, per ridurre le commissioni di accettazione allo 0% è necessario utilizzare la carta.

