Viti spanate impossibili da togliere? Con questo TRUCCO risolvi (8€)

Che bello il fai da te! Bellissimo, finché non ti imbatti in una (o più) viti spanate. Ti bloccano, fermano il lavoro perché non c'è modo di liberarsene praticamente. O almeno così sembra. Invece, per fortuna, esiste una soluzione ed è anche molto semplice.

L'ho scoperta e provata in prima persona, perché ero disperata per una vite di un mobile della cucina. Si tratta di speciali estrattori, punte da trapano, che forzano anche la più danneggiata e la tirano fuori. Il bello è che si tratta di un prodotto super economico, disponibile con diverse dimensioni e – naturalmente – riutilizzabile. Il kit da 6 pezzi lo prendi a 8,99€ da Amazon e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Viti spanate: come risolvere velocemente

Un trucchetto facile da applicare, basta avere un trapano in casa. Per il resto, l'utilizzo è semplicissimo, come mostrato nell'immagine. Basta scegliere la dimensione di inserto che può andare bene per la rimozione e poi seguire gli step mostrati. In un attimo, risolvi definitivamente il problema.

Con un kit da ben 6 pezzi a disposizione, avrai sempre la punta giusta a disposizione per la vite spanata da rimuovere. Una soluzione geniale, economica e che puoi utilizzare un sacco di volte.

A questo prezzo, aggiungi un valore importante all'interno della tua cassetta per gli attrezzi: completa l'ordine al volo da Amazon per accaparrartelo a 8,99€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.