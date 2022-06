Viti spanate e bloccate? Punte MAGICHE per risolvere 6pz a 7€

Le viti spanate sono un problema serio. Possono bloccare un lavoro di fai da te perché impossibili da estrarre, non con metodi tradizionali almeno. Avendo cambiato casa da poco ho dovuto smontare parecchi mobili: ne so qualcosa. Proprio in questo contesto ho sperimentato queste particolari punte, che promettono di fare il miracolo: eliminarle, senza nemmeno fare fatica.

Semplicemente, le monti su trapano o avvitatore e sei pronto. Io le ho usate sul mio trapano di Black+Decker e ho risolto. Su Amazon, il kit da 6 pezzi, che si adatta a diverse dimensioni, lo trovi in sconto a 7,64€ appena. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, basta completare l’ordine al volo per approfittarne.

Viti spanate no problem: ecco come risolvere

Un mini kit insospettabile, che può tornare di enorme utilità in un sacco di occasioni. Il suo utilizzo è semplicissimo, basta montarle su manico, trapano o avvitatore e poi farlo funzionare in senso antiorario. Essenzialmente, l’inserto si “aggrappa” alla vite da eliminare e la porta con sé, liberando finalmente il foro dove si era incastrata.

In pochi secondi risolvi un problema che sembrava insormontabile. Un kit, quello per viti spanate, da avere assolutamente all’interno del tuo set di strumenti e utensili per il fai da te. Occupa pochissimo spazio, ma non hai idea di quante situazioni può salvare questo gruppetto di 6 inserti. Approfitta adesso dello sconto Amazon e portalo a casa a 7,64€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però, la promozione è a tempo limitato.

