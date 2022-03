Viti spanate che non si tolgono, TRUCCO efficace per risolvere (8€)

Una maledizione. Le viti spanate, che diventano impossibili da rimuovere con un cacciavite. Restano lì a bloccare mobili, oggetti vari e non solo. Alle volte sembra che l'unico modo per risolvere sia un flex, ma in realtà esiste un kit di punte per trapano che è geniale e ti permette di risolvere il problema in una manciata di secondi.

Un prodotto che fra l'altro è super economico e su Amazon si può prendere a prezzo bassissimo. Il kit con 5 punte, da adattare a viti e bulloni, lo porti a casa a 8€ circa appena e sarà uno dei migliori investimenti che potrai fare. La libertà di rimuovere finalmente le parti danneggiate in un attimo non ha prezzo.

Viti spanate: come rimuoverle in modo efficace

Ho conosciuto questo prodotto quando dovevo smontare un mobile della cucina e mi sono accorta che non una, ma ben due, viti principali erano completamente danneggiate, impossibili da togliere tramite cacciavite.

Il panico completo, l'unica soluzione possibile – vista anche la dimensione importante – mi sembrava il flex. Per fortuna, Internet viene sempre in aiuto ed ho iniziato a fare delle ricerche sul Web.

Mi sono rapidamente imbattuta nel kit dei miracoli e – un po' scettica su quanto facile sembrasse l'utilizzo – ho deciso di provare. A quel prezzo, poteva valerne la pena. Beh, ho risolto in pochi secondi il problema. Avvalendomi dell'aiuto del trapano.

Il funzionamento è semplicissimo, elementare. Abbini la punta che risponde elle dimensioni della vite spanata e inizi a usarla con media intensità di lavoro. In un attimo il trapano la “aggancia” e la rimuove.

Insomma, un kit per il fai da te che non dovrebbe mai mancare in casa. A questo prezzo poi, è un investimento che is può fare a cuor leggero. Completa l'ordine adesso da Amazon per approfittarne, prendili 5 punte di diverse dimensioni a 8€ circa. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.