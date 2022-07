Viti spanate che INCUBO: toglile subito con questo trucco (kit a 8€)

Le viti spanate sono odiose. Possono interrompere un lavoro di fai da te, una riparazione, un progetto: qualsiasi cosa. Non vengono via e si perde tempo cercando una soluzione. In pochissimi sanno che esistono delle punte per trapano e manici che possono aiutare a risolvere il problema in un attimo. Anche io ignoravo questa possibilità, finché il fantastico mondo di Internet non mi ha illuminata.

Le ho cercate e trovate su Amazon e non potevo certamente perdermele! Il loro funzionamento è semplicissimo: ogni inserto ha due punte, una per creare una nuova filettatura e una per per rimuovere definitivamente la vite bloccata. L’intero kit, composto da 6 pezzi di diverse dimensioni, lo porti a casa 8,99€ appena: completa l’ordine adesso per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Viti spanate addio: risolvi con questo kit

Davvero elementare da utilizzare e se te lo confermo io, che non sono un asso del fai da te, c’è da stare tranquilli. Io le ho usate montate sul trapano, ma va bene anche un buon manico elettrico. Devo solo scegliere la dimensione più consona alla vite spanata da eliminare e agire. Rimarrai sorpreso dalla loro efficacia.

Io ne ho sfruttato il potenziale con superfici di legno, ma va bene per qualunque cosa, essenzialmente. Ricorda però: perché funzioni, l’estrazione dev’essere fatta impostando il trapano (o il manico) perché giri in senso antiorario.

In più, ovviamente, l’intero kit è riutilizzabile all’infinito. L’investimento è ridicolo e questo eccezionale kit puoi accaparrartelo direttamente da Amazon. Tutto quello che occorre fare è completare l’ordine al volo per approfittarne e prenderlo a 8,99€. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.