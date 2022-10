Viti spanate che DISASTRO: trucco efficace per toglierle tutte (8€)

Un fastidio e un disagio assurdi. Le viti spanate sono impossibili da togliere, almeno così sembra. Un vero disastro, soprattutto se ostacolano il completamento di un’operazione di fai da te. Fortunatamente, esiste un trucco super efficace per rimuoverle. Si tratta di speciali punte per manico elettrico o trapano, che ho sperimentato direttamente: usandole, sono riuscita a eliminare una vite che teneva prigioniero un pezzo del mobile della cucina, che avrei dovuto buttare.

Super semplici da utilizzare, e disponibili in kit da 6 pezzi (di diverse dimensioni), questi inserti sono indispensabili da avere nella cassetta degli attrezzi. Non perdere l’occasione di accaparrarti tutto il set, completo di custodia, a 8€ circa appena da Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrartele ed elimina le maledette in pochi secondi. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Viti spanate addio: rimuovile così

Gli inserti hanno tutti una doppia punta: servono entrambe per portare a termine l’operazione. Con una estremità, montata sul trapano, devi creare una sorta di nuovo foro sulla testa della vite da eliminare.

Dopodiché, passando all’altra estremità, potrai procedere (facendo andare lo strumento in senso antiorario) alla rimozione del corpo bloccato. L’inserto si “aggrappa” e strappa via la vite spanate senza passare dal via. Un vero spettacolo.

Il tuo kit di inserti è pensato ovviamente per essere riutilizzabile all’infinito, complici gli ottimi materiali di costruzione. Non perdere l’occasione di accaparrartelo a mini prezzo da Amazon: completa adesso l’ordine per prenderlo a 8€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.