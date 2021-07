L'iniziativa annunciata oggi da Visa e legata al mondo delle criptovalute costituisce un'ennesima testimonianza di come le monete digitali siano destinate a diventare uno strumento sempre più diffuso, sdoganato, non più limitato a una nicchia di utenti e consumatori. Il gigante della carte per i pagamenti rende noto di aver siglato 50 nuove collaborazioni con piattaforme e realtà attive su questo fronte.

Criptovalute, Visa cala l'asso

Quali sono i nomi coinvolti nel progetto? La stretta di mano riguarda tra gli altri FTX, Coinbase, Crypto.com e CoinZoom, servizi ben noti a chi ha a che fare con Bitcoin e altri asset digitali di questo tipo. Quale la finalità? Consentirne l'utilizzo per i pagamenti di ogni giorno, presso i commercianti e gli esercenti nel mondo reale.

Stiamo collaborando con 50 delle più importanti piattaforme crypto su programmi legati alle carte che rendono semplice convertire e spendere le monete digitali presso circa 70 milioni di commercianti in tutto il mondo. Con oltre un miliardo di dollari spesi in criptovalute attraverso le carte Visa nella sola prima metà del 2021, la community crypto ha ben chiaro il valore derivante dal collegamento tra le monete digitali e il network globale di Visa.

Il punto di forza del progetto messo in campo da Visa è quello che renderà possibile il collegamento tra i wallet in cui si trovano le criptovalute e le carte (di credito o di debito), così che gli utenti possano spendere le loro monete digitali senza che il negoziante debba dotarsi di un nuovo POS né aprire un conto ulteriore. La conversione sarà immediata, automatica e del tutto invisibile, permettendo di incassare la transazione in euro o dollari come per qualsiasi altro acquisto.

App