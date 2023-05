VirginFibra: PROMO prorogata fino a fine Maggio

VirginFibra è la PROMO fresca di proroga che ti permette di avere una connessione a casa senza limiti in vera FTTH grazie all’accordo tra il provider ed Open Fiber. Attualmente è in super sconto a meno di 25 euro al mese per 18 mesi.

VirginFibra: i dettagli della nuova connessione scontata

L’offerta in questione offre internet senza limiti a casa 24 ore su 24 fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con Modem Wi-Fi 6 Potentissimo compreso nel prezzo e senza costi aggiuntivi nell’abbonamento mensile. Il tutto per soli 24,49 euro mensili per 18 mesi. Al termine del periodo promozionale bloccato, il prezzo salirà a 29,49 per sempre.

Il modem che troviamo incluso senza costi aggiuntivi nel canone mensile ha una feature che è sempre più richiesta. Stiamo parlando del Wi-Fi 6 che garantisce prestazioni superiori e maggior copertura.

La Fibra dritta a casa viene garantita grazie al partner tecnico Open Fiber che permette di attivare il servizio in FTTH in molti Paesi anche piccoli. Tutto questo anche nelle Aree Bianche.

Il nuovo provider oltre alla sola connessione senza limiti offre anche la possibilità di richiedere la PROMO Virgin & Fitness dedicata per chi vuole tenersi in forma da casa grazie a delle sessioni di allenamento incluse ogni mese al prezzo di 29,49€.

Costi ed altro

La tariffa attualmente in super sconto è attivabile ONLINE entro il 31 Maggio 2023. La prima volta è richiesto un contributo di 19,99€.

