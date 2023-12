Virgin Fibra: Internet illimitato a casa con prezzo bloccato per sempre

Virgin Fibra si sta ritagliando, sempre di più, uno spazio di primo piano nel settore delle connessioni Internet casa, grazie ad offerte in fibra ottica molto convenienti e caratterizzate dal massimo della trasparenza oltre che dall’assenza di vincoli.

Fino al prossimo 29 di dicembre, per i nuovi clienti Virgin Fibra c’è la possibilità di attivare Fibra Pura, offerta con connessione illimitata tramite rete in fibra FTTH, beneficiando di una doppia promozione: l’attivazione è gratuita e il canone mensile è per fisso e bloccato per sempre.

Le opzioni a disposizione degli utenti sono due: la fibra da 1 Giga di velocità massima costa 26,49 euro al mese mentre la fibra da 2,5 Giga costa 29,49 euro al mese. Per accedere alle offerte è possibile verificare la copertura direttamente tramite il sito dell’operatore, accessibile qui di sotto.

Virgin Fibra: prezzo bloccato per sempre con le offerte Internet casa dell’operatore

Per tutti i suoi nuovi clienti, Virgin Fibra mette a disposizione l’offerta Fibra Pura. Le opzioni sono due:

connessione da 1 Giga al costo di 26,49 euro al mese

connessione da 2,5 Giga al costo di 29,49 euro al mese

Per entrambe le offerte, inoltre, il prezzo è per sempre, senza sorprese nel corso dei mesi successivi la sottoscrizione dell’abbonamento. In più, l’attivazione è gratuita (quindi non ci sono costi iniziali) e il modem Wi-Fi è incluso. Le offerte sono, inoltre, senza vincoli: in qualsiasi momento sarà possibile richiedere l’interruzione dell’abbonamento, senza alcun costo da sostenere.

Le promozioni lanciate da Virgin Fibra sono attivabili fino al prossimo 29 di dicembre. Ricordiamo che l’operatore propone solo offerte FTTH, senza il ricorso alla fibra mista rame. Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale dell’operatore, tramite il link qui di sotto, per completare la verifica della copertura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.