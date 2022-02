Vino sempre buono? Il tappo SMART, la genialata che non conosci

Sai a cosa serve il tappo smart? A goderti una bottiglia di vino, sempre buono come appena aperto, per giorni e senza fretta di finirlo. Finalmente non dovrai più pensarci due volte a stappare solo per farti un bicchiere: quello che rimane, sarà mantenuto perfetto per tutto il tempo che ti serve.

Com'è possibile? Beh, questo è un gadget intelligente, in grado di pompare via l'aria dalla bottiglia, ma non solo una volta. Infatti, lo stesso misura costantemente la pressione all'interno del recipiente e – se supera una certa soglia – verrà nuovamente aspirata l'aria in eccesso. Una genialata, che è anche la perfetta idea regalo. Su Amazon lo prendi a 29€ circa appena con spedizioni rapide e gratis.

Tappo smart per un vino sempre come appena aperto

Un dispositivo decisamente unico nel suo genere, proprio perché non si limita a tappare il collo della bottiglia, ma ne estrae l'aria e lo fa in continuazione, così da evitare il processo di ossidazione che potrebbe rovinare la bevanda.

Se sei solito conservare in verticale le tue bottiglie, nessun problema: puoi farlo, rinunciando però all'eliminazione costante dell'aria. Nessuna goccia di vino andrà sprecata.

Insomma, il tappo smart è la genialata che probabilmente non hai mai visto, ma che tutti gli amanti del nettare degli dei dovrebbero avere. Da Amazon, questo super gadget lo porti a casa a 29€ circa appena ed è un vero spettacolo. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.