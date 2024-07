Vinci Wimbledon con Sinner in TopSpin 2K25: offerta MAXI su Amazon (-34%)

Il torneo di Wimbledon sta entrando nella sua fase più calda e il nostro Jannik Sinner, numero 1 al mondo, è ancora in gioco per provare a conquistare per la prima volta l’erba inglese. Puoi provare ad emularne le gesta con TopSpin 2K25, il gioco di tennis migliore sul mercato, che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 49,99 euro invece di 76.

TopSpin 2K25: sì, adesso c’è anche Sinner

Jannik Sinner non era inizialmente incluso nel roster dei tennisti ufficiali presenti nel gioco: per fortuna, è stato aggiunto di recente con un aggiornamento gratuito che ti permette di ritrovarlo tra i professionisti da sfidare oppure per vivere nei suoi panni il percorso nel grande Slam.

TopSpin 2K25 ti permette di viaggiare intorno al mondo partecipando a tornei prestigiosi e puntando alla gloria nei quattro eventi più importanti del calendario tennistico: Wimbledon, appunto, Roland-Garros, US Open e Australian Open.

Potrai creare il tuo alter-ego e vivere una strepitosa carriera nel mondo del tennis. Scegli la tua strategia, adattati agli avversari e migliora costantemente le tue performance per dominare il circuito tennistico. Inoltre, potrai unirti alla community globale, partecipare a eventi speciali e scalare le classifiche online per dimostrare di essere il numero 1 al mondo, proprio come Sinner.

Non perdere l’occasione di vivere l’adrenalina del tennis professionistico con TopSpin 2K25 su PlayStation 5: acquistalo adesso al minimo storico di 49,99 euro.