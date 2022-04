Il Villarreal elimina il Bayern Monaco e festeggia con...Elden Ring!

Cosa c'entra Elden Ring con il quarto di finale di UEFA Champions League giocato ieri sera tra gli spagnoli del Villarreal (che avevano già eliminato la Juventus) e i tedeschi del Bayern Monaco? Apparentemente nulla, se non fosse per il social media manager del club castigliano, che ha festeggiato la storica conquista della semifinale citando il popolare gioco di From Software.

Esatto. Sul profilo Twitter ufficiale del Villarreal è stata pubblicata una immagine (che puoi vedere qui sopra) che ritrae di fatto il club spagnolo come il Senzaluce e il Bayern Monaco come il classico boss dell'Interregno da sconfiggere. Il tutto accompagnato dalla scritta “Un grande nemico è stato sconfitto“, a sottolineare l'impresa realizzata dalla squadra dei sottomarini gialli.

Villarreal, il Bayern Monaco e la citazione ad Elden Ring

Sicuramente una trovata divertente e che strizza l'occhio agli appassionati di videogiochi, in particolare di Elden Ring, per sintetizzare al meglio quello che è il risultato sportivo conquistato dal Villarreal.

Partita con gli sfavori del pronostico, la squadra spagnola era riuscita a vincere la partita di andata per 1-0 e, nel ritorno di ieri sera, ha strappato il pareggio per 1-1 proprio a due minuti dalla fine: tanto è bastato per condannare il favoritissimo Bayern Monaco all'eliminazione e lanciare i “gialli” verso la storica semifinale, in cui incontreranno la vincente tra Liverpool e Benfica.

E per il Villarreal si tratta della seconda impresa di fila, considerato che agli ottavi di finale aveva eliminato la Juventus, vincendo addirittura per 3-0 nella partita di ritorno di Torino. Ora, comunque vada, il cammino della squadra in Champions League non può che definirsi trionfale, ma se Elden Ring ha insegnato qualcosa è che in fondo tutto è veramente possibile: chissà che per i sottomarini gialli non arrivi addirittura la vittoria sul boss finale, che in questo caso ha le sembianze di una coppa dalle grandi orecchie…