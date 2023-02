Villarreal-Barcellona: tutte le soluzioni streaming in diretta

Appuntamento importante domenica 12 febbraio alle ore 21:00 quando fischierà il calcio d’inizio di Villarreal-Barcellona. Questa partita, valida per la ventunesima giornata di campionato de LaLiga, vedrà ospite del Villarreal il Barcellona nel rinnovato Estadio de la Cerámica.

La telecronaca del match sarà raccontata dalla voce di Gabriele Giustiniani. Potrai collegarti a ridosso del match per il pre-partita, così da scoprire tutte le novità direttamente dallo stadio, le formazioni aggiornate e un’analisi dei temi principali di questa partita. Ecco le due rose che si sfideranno:

Villarreal (4-3-3)

Reina

Foyth

Albiol

Torres

Moreno

Baena

Parejo

Capoue

Chukwueze

Gerard

Yeremi

Reina Foyth Albiol Torres Moreno Baena Parejo Capoue Chukwueze Gerard Yeremi Barcellona (4-3-3)

Ter Stegen

Koundé

Araujo

Christensen

Alba

Pedri

Busquets

De Jong

Raphinha

Lewandowski

Gavi

Come vedere in streaming Villarreal-Barcellona

Forse ti starai chiedendo come vedere in diretta streaming Villarreal-Barcellona. Semplice, è necessario avere attivo un abbonamento a DAZN, la piattaforma che offre in esclusiva il campionato spagnolo de LaLiga. Se ancora non ne hai uno, acquistalo subito a soli 29,99 euro al mese.

Il vantaggio è che nel pacchetto non hai incluse solo le partite de LaLiga, ma anche molti altri sport come Serie A TIM, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Se vuoi provare questo servizio puoi sempre optare per il Piano Start che, a soli 12,99 euro al mese, offre alcuni dei contenuti inclusi nel Piano Standard e Plus. Grazie a questo abbonamento economico puoi guardare basket, calcio femminile, UFC e Matchroom.

In più, DAZN è utilizzabile anche all’estero. Sì, hai capito bene. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai accedere ai contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.