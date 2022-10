Videomaker, gioite: arriva DaVinci Resolve su iPad Pro (2022)

Ieri Apple ha appena annunciato i nuovi iPad Pro (2022) con processore Apple Silicon M2, lo stesso chip che abbiamo nei portatili next-gen svelati a giugno: MacBook Air e Pro 13″ (2022).

Osservando lo spot pubblicato in rete, abbiamo notato un particolare che non è passato proprio inosservato, anche per inclinazione professionale. Ad un certo punto, nel video si vede il popolare software di video editing DaVinci Resolve girare fluidamente sul tablet appena presentato. Non sappiamo se questo meraviglioso prodotto arriverà anche sui modelli vecchi di iPad Pro o se sarà un’esclusiva dei nuovi, ma crediamo che sia una novità bellissima per tutti i videomaker in ascolto (o in lettura, ndr).

iPad Pro (2022) con DaVinci: produttività è la parola d’ordine

Capite bene che questo apre la porta a nuovissimi scenari: finalmente iPad diventa un vero e proprio sostituto del Mac, anche per i video editor che non devono usare più LumaFusion o app di terze parti. Certo, DaVinci è comunque un’app esterna, ma è un Must per gli editor professionisti che non ha nulla a che vedere con le soluzioni rivali. Speriamo solo che non sia una versione Light come Premiere Rush, troppo limitata.

Se così fosse – e lo dico da videomaker – sarebbe la svolta, anche se con un prezzo di listino di oltre 1400€ (per la versione da 12.9″, l’unica con il pannello miniLED), aggiungendo penna e tastiera, considerati costi e ingombri, si arriverebbe ad un costo complessivo di circa 2000€, più o meno lo stesso prezzo del MacBook Pro da 14″ su Amazon che sta 1999,00€. Ecco perché, se arrivasse la compatibilità anche per vecchi iPad M1, con una spesa totale di 1000€ comprensiva di iPad Air 2022, Magic Keyboard e Apple Pencil (tutto da Amazon), vi porterete a casa una macchina da lavoro, da intrattenimento, da divano e per lo studio, semplicemente unica.

Riportiamo di seguito le parole dell’azienda dette in fase di presentazione (tramite il comunicato stampa che abbiamo visto su Apple Newsroom poche ore fa).

Le prestazioni rivoluzionarie di M2 migliorano un’incredibile selezione di app professionali disponibili su iPad, tra cui DaVinci Resolve, Adobe Photoshop, Affinity Publisher 2 iPad, Octane X, uMake e altro ancora.

Ad oggi non è ancora disponibile questo software (DaVinci) ma non sappiamo quando arriverà. Non c’è una data di rilascio:

Le straordinarie prestazioni di iPad Pro portano le tue app preferite più che mai. E nuove potenti app stanno arrivando anche su iPad. DaVinci Resolve per iPad per la correzione del colore, l’editing e gli effetti visivi…

Voi cosa ne pensate? Fateci sapere le vostre impressioni in merito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.