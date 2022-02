Videogiochi per San Valentino: i migliori in offerta su Amazon

Il San Valentino 2022 sta per arrivare e anche per gli appassionati di videogiochi innamorati e impegnati sentimentalmente arriva il momento di scegliere un regalo per il proprio partner. Se si ha la fortuna di condividere la passione videoludica diventa tutto probabilmente più facile: si potrebbe regalare qualche oggetto a tema o, perché no, un gioco da fare insieme e in cooperativa e che in qualche modo parli d'amore? Ne abbiamo selezionati cinque e siamo sicuri che il primo della lista è quello che avete pensato subito anche voi.

Cinque videogiochi per San Valentino in offerta da regalare al proprio partner

It Takes Two

Non potevamo che partire dal Gioco dell'Anno 2021. It Takes Two è una meravigliosa esperienza di vivere tutta in cooperativa con un altro giocatore, sia in split-screen che online. Insieme, potrete scoprire una storia toccante e sentita sulle sfide del vivere in armonia. Cody e May dovranno collaborare per scoprire come superare le proprie differenze, mentre si imbarcano in una straordinaria e sorprendente avventura. (Link Amazon)

Life is Strange True Colors

Se volete vivere in prima persona una storia basata sull'empatia, una delle forme d'amore più intime e sofisticate, Life is Strange True Colors accontenterà i vostri palati. Non si gioca fisicamente in due, ma in fondo potete farlo, condividendo insieme le scelte di un'avventura grafica interattiva in cui, nei panni di Alex Chen, scopriremo di avere un potere particolare: percepire, assorbire e manipolare le emozioni più intense delle altre persone. (Link Amazon)

Unravel Two

Un'altra avventura meravigliosa da vivere in due è quella offerta da Unravel Two, sofisticato e delizioso platform cooperativo in cui, vestendo il ruolo di due “Yarnies”, dei pupazzetti di stoffa, dovrete collaborare insieme per superare ostacoli ed enigmi, continuamente legati da un filo di lana che rappresenterà il vostro legame metaforico, ma anche puramente fisico. (Link Amazon)

Moving Out

Non ci sarà una storia vera e propria da vivere, ma Moving Out è un gioco perfetto da giocare in coppia, per tanti motivi. L'obiettivo è quello di riuscire ad effettuare dei traslochi prima dello scadere del tempo: vi sembra facile? Vi ricrederete molto presto, perché le case e i mobili nasconderanno delle insidie con cui solo collaborando di squadra riuscirete ad avere ragione. (Link Amazon)

Until Dawn

Non sarà un titolo recente, e per certi versi è più adatto per una serata di Halloween, ma è un gioco che parla anche d'amore, a modo suo. In Until Dawn si può “giocare” in quanti si vuole, dato che si tratta di un horror interattivo in cui ogni decisione presa riesce ad avere un impatto sul destino dei personaggi e della storia. Insomma, con il vostro partner dovrete riuscire a trovare l'intesa per capire come portare la trama nei binari giusti ed evitare che i protagonisti, dei ragazzi intrappolati in una oscura e misteriosa baita, facciano una brutta fine. E sì, nel corso della storia scoprirete anche diversi risvolti romantici, dopotutto. (Link Amazon)