Videocitofono WiFi sensore di movimento e allarme: BOMBA Amazon (-70%)

Se vuoi accogliere i tuoi ospiti e sapere sempre chi suona alla tua porta, anche quando non sei in casa, e ancora prima che tocchi il campanello, devi assolutamente avvalerti di questa offerta di Amazon. Metti subito nel tuo carrello il videocitofono WiFi Arlo a soli 59,99 euro, invece che 199,99 euro.

Sì è proprio come leggi non c’è nessun errore e non stai sognando. Grazie a questo sconto folle del 70% oggi puoi fare un vero colpaccio. È dotato di una videocamera HD con visione notturna ad ampio raggio. Si attiva appena rileva il movimento e, quando qualcuno suona, il tuo dispositivo smart ti farà una chiamata così che potrai interagire con i tuoi ospiti.

Videocitofono WiFi: ti chiama alla pressione del campanello

Questo è l’unico sistema di videocitofono che non necessita di app, o meglio, non serve aprirla quando qualcuno suona alla tua porta perché partirà direttamente una chiamata sul tuo smartphone collegato. Ha un ottima visione HD a 180° sia di giorno che di notte ed è in grado di restituire un immagine nitida. Per installarlo dovrai semplicemente collegarlo al cablaggio esistente e il gioco è fatto.

Quando il postino, il corriere o qualsiasi altra persona si avvicina al tuo videocitofono, lui rileverà il movimento e si attiverà subito la videocamera. In questo modo saprai chi c’è alla porta ancora prima che suoni. Il design minimal e compatto fa sì che tu lo possa mettere praticamente ovunque, anche dove non c’è molto spazio.

Questo ribasso incredibile farà battere tanti cuori per cui per riuscire a ottenerlo dovrai essere il più veloce. Fiondati subito su Amazon e acquista il tuo videocitofono WiFi Arlo a soli 59,99 euro, invece che 199,99 euro. Se lo ordini adesso lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

