Videocitofono SMART, kit completo a 44€: un REGALO (Amazon)

Un videocitofono smart per sapere sempre chi c’è alla porta, anche quando non sei in casa. Un prodotto super semplice da configurare e utilizzare, nessun problema durante l’installazione, grazie alla presenza di batteria integrata da 5000 mAh: non serviranno cavi. Il kit completo arriva a casa insieme a un dispositivo da sistemare all’interno: funzionerà come cicalino. In questo modo, oltre a controllare chi c’è alla porta tramite lo smartphone avvisato in tempo reale tramite un forte suono, proprio come un classico campanello.

Con le promozioni Amazon del momento, puoi fare un eccezionale affare e portare a casa l’intero kit a 44€ circa appena. Basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Videocitofono smart: è il momento di averlo

Il funzionamento tramite batteria integrata ricaricabile, e la possibilità di configurarlo in un attimo tramite apposita applicazione per smartphone, ti consentiranno di metterlo in funzione immediatamente. La videocamera integrata è un sensore FHD, pronto a riprendere alla perfezione chiunque si palesi davanti al cancello o alla porta e la cosa interessante è che lo farà anche se lo stesso non suonerà alla porta. Infatti, non manca il rilevamento dei movimenti e c’è persino la visione notturna: perfetta per guardare chi c’è anche di notte. Ovviamente, non manca l’audio bidirezionale, perfetto per sentire chi c’è al citofono, ma anche per interagire con la voce.

Non preoccuparti dei ladri, nonostante il funzionamento tramite batteria integrata, non sarà facile portarlo via: se il dispositivo viene rimosso dalla base, entra in funzione un allarme sonoro e ricevi persino una notifica su smartphone.

Insomma, se ci aggiungi che è anche impermeabile, allora l’affare è servito. Non perdere l’occasione di rendere subito più intelligente la casa senza dover investire un patrimonio, questo videocitofono smart – in kit a questo prezzo – è un vero e proprio affare. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averlo a 44€ circa appena. le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.