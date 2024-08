Videocitofono a batteria Ring Video Doorbell al MINIMO STORICO (-50%)

Vuoi acquistare un videocitofono a batteria in modo da non dover fare chissà quali installazioni? Vorresti magari anche non spendere troppi soldi? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Ring Video Doorbell (2ª generazione) a soli 49,99 euro, anziché 99,99 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di alcun genere e non stai sognando. Siamo invece di fronte uno sconto pazzesco del 50% che taglia il prezzo a metà e ti permette di risparmiare tantissimo. Tieni presente che si tratta del minimo storico assoluto e quindi è chiaro che non dovrai perdere tempo o rischi di perdere l’offerta.

Ring Video Doorbell: semplice ma con tante funzioni

Il Ring Video Doorbell si distingue sicuramente per la sua semplicità di installazione nonostante le tantissime funzioni che possiede. Ha un video in HDcon visione notturna e audio bidirezionale per ascoltare parlare con chi suona la tua porta. Lo potrai fare anche mentre se fuori casa scaricando l’app dedicata e parlando direttamente dal tuo smartphone.

Potrai ricevere le notifiche in tempo reale quando qualcuno suona il citofono o viene rilevato un movimento. Come ti dicevo per installarlo non dovrai fare altro che agganciarlo alla parete o alla porta di casa e il gioco è fatto. Funziona a batterie e quindi non è necessario collegarlo a dei cavi. Inoltre è compatibile con Alexa.

Che stai aspettando, a questa cifra lo vorranno tutti e quindi a breve l’offerta sparirà. Dunque prima che ciò accada vai su Amazon e acquista il tuo Ring Video Doorbell (2ª generazione) a soli 49,99 euro, anziché 99,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.