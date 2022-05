Videocamere spia, attento: 5 gadget INSOSPETTABILI dove sono nascoste

Una videocamera spia, nell’immaginario comune, è qualcosa che – comunque – è abbastanza riconoscibile. Invece non è affatto così. Ormai sono nascoste all’interno di oggetti di uso comune ed è difficile stanarle. Non emettono suoni e non si vede il sensore. Dai un’occhiata a questi 5 gadget insospettabili: contengono tutti una telecamera e la cosa più assurda è che sono reperibili a buon mercato su Amazon.

Videocamere spia: ecco i gadget da tenere d’occhio

Prima di raccontarteli, voglio porre l’attenzione su un aspetto importantissimo: effettuare riprese o foto senza che il diretto interessato lo sappia, e diffondere il materiale, è contro la legge. Questi sono prodotto che vanno usati con cautela e rispetto della privacy altrui.

Un normalissimo caricabatterie USB, o almeno così sembra. Si tratta invece proprio di un prodotto per catturare foto e video, senza che nessuno se ne accorga. Il sensore è subito sopra la porta USB ed è impossibile o quasi vederlo perché l’intero oggetto è nero.

Un prodotto come questo, se in sconto, si porta solitamente a casa intorno ai 31€.

A seguire, una semplicissima penna. Di quelle che possono porgerti per firmare qualcosa. Non te ne rendi conto nemmeno, ma magari sta già registrando. Ancora, potrebbe stare registrando mentre è ferma sul tavolo. Veramente complicata da stanare.

Anche lei a buon mercato e super accessoriata, costa poco più di 30€ solitamente.

Il terzo prodotto è forse il più assurdo di tutti. Un attaccapanni: un innocuo gancio dove lasciare la giacca: chi mai noterebbe che c’è un piccolo sensore, pronto a fare foto e video? Nessuno, praticamente: eppure è un oggetto che esiste e anche lui è reperibile con facilità. Pazzesco.

Economico e discreto, basta investire meno di una quarantina di euro per accaparrarselo.

Per gradire, il quarto gadget con videocamera spia è un bel paio di occhiali da sole, all’apparenza super innocui anche loro. Mette i brividi non sapere se, chi ti guarda, in realtà sta riprendendo.

Più costoso degli altri, ha un prezzo vicino all’ottantina di euro.

L’ultimo insospettabile è una pendrive. Hai presente quelle che usi per spostare i documenti? Beh, esattamente un oggetto di quelli. Il sensore è dietro, quindi riprende senza problemi anche se la porta USB è collegata. Anche questo prodotto è abbastanza inquietante.

Su Amazon, si trova solitamente in sconto intorno ai 30/35€.

Quanti di questi gadget insospettabili, con videocamera spia, conoscevi già? Ora che li hai visti, potresti pensare di stare attento a determinati dispositivi, se ti sembrano un po’ “particolari”. E se ti dicessi che può esserci un infiltrato anche nel telecomando della chiave della macchina?

