Videocamera WiFi con visione notturna e rilevatore di movimento al 60%

Approfitta di questa incredibile offerta che sta proponendo Amazon per avere una casa sicura a un prezzo davvero irrisorio. Metti subito nel tuo carrello la videocamera WiFi GNCC K1Pro a soli 31,99 euro, invece che 79,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, non è uno scherzo, siamo proprio di fronte a uno sconto del 60% che ti permette di risparmiare ben 48 euro sul totale. Con questa telecamera puoi stare tranquillo perché nessuno vorrà avvicinarsi a casa tua senza il permesso. Ha un’ottima visione sia di giorno che di notte è impermeabile ed è dotata di un rilevatore di movimento che traccia le anomalie e ti avvisa in tempo reale.

Videocamera WiFi: la sicurezza con una piccola spesa

Questa videocamera ha una risoluzione a 2K per restituirti immagini sempre nitide anche quando il clima non è il massimo. Ha una rotazione verticale a 110° e orizzontale a 360°. Questo gli permette di avere un raggio visivo enorme. Inoltre offre un’ottima visione anche di notte e potrai scegliere 3 modalità: infrarossi, a colori e con allarme. È impermeabile con certificazione IP66 per cui non teme le intemperie.

Oltre a questo puoi impostare la luce della telecamera in modo che si accenda quando rileva un movimento. Questo è sicuramente un ottimo deterrente per un mal intenzionato che si fosse introdotto in casa tua. Ha poi un microfono e un altoparlante integrato che ti permette di ascoltare e parlare. Puoi interagire con la tua voce con chi è nelle vicinanze direttamente con il tuo smartphone anche mentre sei fuori casa. Puoi salvare i video nel cloud oppure nella microSD di massimo 128GB (non inclusa).

Non perdere questa grandissima occasione. Vai immediatamente su Amazon e acquista la tua videocamera WiFi GNCC K1Pro a soli 31,99 euro, invece che 79,99 euro, applicando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è completamente gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.