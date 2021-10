Videocamera WiFi a batteria integrata a 12€: OFFERTACCIA

Una videocamera WiFi, super compatta e dotata di batteria integrata, perfetta per diversi utilizzi. Se serve, le tieni in casa per la sicurezza domestica, diversamente puoi portarla in giro e usarla come action cam proprio grazie alla doppia possibilità di alimentazione. Infatti, oltre che collegata alla corrente elettrica, puoi sfruttarla senza il vincolo dei cavi ed è un vantaggio non non da poco.

Con il codice sconto che ho scovato su Amazon, la porti a casa a 12€ circa appena con spedizioni assolutamente gratuite. Per approfittarne, mettila nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “ZBJ2M79W”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Videocamera WiFi a prezzo top su Amazon

Un design super compatto, un guscio che nasconde un sacco di tecnologia. Innanzitutto, si tratta di un sensore FHD e questo ti garantisce foto e video in alta definizione. Le clip comprendono l'audio perché il dispositivo è dotato di microfono integrato.

Se deciderai di sfruttarla per la sicurezza di casa, non avrai problemi nemmeno al buio. Infatti, non manca la tecnologia infrarossi, che garantisce visione perfetta anche al buio. A questa, è affiancata un'altra utilissima funzionalità: il rilevamento dei movimenti. Infatti, in caso di movimenti improvvisi davanti al sensore, la videocamera può far partire in automatico le riprese.

Come anticipato, il device è dotato di batteria integrata: fino a 60 minuti di riprese senza il vincolo dei cavi. Naturalmente, puoi anche sfruttarlo semplicemente collegato alla corrente elettrica, per prolungare la durata di utilizzo. La connessione WiFi ti permette di vedere da remoto, attraverso l'applicazione per smartphone Android e iOS, quello che riprende il device.

In kit, ricevi un supporto per il posizionamento della videocamera WiFi, che comunque è dotata di magnete per il posizionamento rapido. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “ZBJ2M79W”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.