Videocamera TP-Link Tapo C100 a soli 19€ su Amazon: PREZZO WOW!

Amazon ha lanciato un’offerta imperdibile sulla videocamera di sicurezza TP-Link Tapo C100, che ora è disponibile al prezzo scontato di soli 19,99 euro, rispetto al prezzo consigliato di 28,99 euro. Questo sconto rende la Tapo C100 una scelta estremamente conveniente per chi desidera migliorare la sicurezza della propria casa o ufficio senza spendere una fortuna.

Caratteristiche principali della TP-Link Tapo C100

La TP-Link Tapo C100 è una videocamera di sicurezza per interni progettata per offrire un monitoraggio continuo e affidabile. Nonostante il suo prezzo accessibile, la Tapo C100 non sacrifica la qualità. È dotata di un sensore di immagine da 2MP che consente di registrare video in risoluzione Full HD 1080p, garantendo una visione chiara e dettagliata degli ambienti sorvegliati.

Uno degli aspetti più interessanti della Tapo C100 è la funzione di visione notturna. Grazie ai LED a infrarossi integrati, la videocamera può monitorare efficacemente anche in condizioni di scarsa illuminazione o al buio, con una visibilità fino a 9 metri. Questa caratteristica la rende ideale per la sorveglianza notturna, garantendo che nulla passi inosservato.

La videocamera è inoltre dotata di un sistema di rilevamento del movimento che invia notifiche push al tuo smartphone non appena viene rilevato un movimento sospetto. Questo ti permette di reagire prontamente a qualsiasi situazione anomala, migliorando la sicurezza del tuo ambiente domestico o lavorativo.

La TP-Link Tapo C100 supporta l’archiviazione locale tramite una scheda microSD fino a 128GB (non inclusa), consentendo di registrare e salvare le immagini e i video direttamente sulla videocamera. Inoltre, grazie all’app Tapo, è possibile accedere al feed video in tempo reale direttamente dal proprio smartphone, ovunque ci si trovi.

Questa offerta di Amazon rappresenta un’opportunità eccellente per chi cerca una soluzione di sorveglianza economica ma efficace. Con la TP-Link Tapo C100, è possibile ottenere una videocamera di sicurezza di qualità a un prezzo imbattibile di soli 19,99 euro. Non perdere questa occasione per migliorare la sicurezza della tua casa o del tuo ufficio!