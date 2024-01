Videocamera sorveglianza Alro Pro 5 in offerta: 2K, HDR e visione notturna

La telecamera Wi-Fi esterna senza fili Arlo Pro 5, una soluzione avanzata e di fascia premium per la videosorveglianza, è ora disponibile ad un prezzo speciale, con uno sconto del 20%, al costo di soli 199,99€ anziché 249,99€.

Dotata di una visione notturna a colori avanzata, questa telecamera assicura un’accuratezza completa del video 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentendo una migliore individuazione degli abiti e delle caratteristiche distintive, fondamentali quando si necessita di prove concrete.

La risoluzione 2K e i video HDR nitidi e chiari permettono di vedere i dettagli in modo più chiaro, garantendo una sorveglianza di alta qualità. Inoltre, grazie al Wi-Fi dual band, la telecamera si collega a entrambe le reti principali (2,4 GHz e 5 GHz), semplificando la configurazione e ottimizzando la portata e la velocità.

La telecamera Arlo Pro 5 è resistente agli agenti atmosferici, rendendola perfetta per l’installazione all’esterno in qualsiasi condizione meteorologica, da pioggia a sole, vento e neve. Con un involucro in policarbonato ultra resistente, lo stesso materiale utilizzato per i vetri antiproiettile, può operare a temperature comprese tra -20° e 45°.

Inoltre, con l’abbonamento Arlo Secure (venduto separatamente), esegui il backup dei video in modo sicuro sul cloud, con rilevamento avanzato e identificazione prioritaria di persone, auto, animali domestici e pacchi. L’abbonamento include anche un’assicurazione contro il furto della fotocamera. Se preferisci evitare l’abbonamento, le videocamere Arlo offrono comunque streaming live, avvisi di movimento e conversazione bidirezionale direttamente sul tuo cellulare, e associandole a una stazione base, è possibile anche l’archiviazione locale.

Con l’audio bidirezionale, l’altoparlante e il microfono integrati consentono di comunicare con i familiari e i visitatori o di dissuadere gli intrusi come se fossi presente fisicamente in casa.

Non perdere l’opportunità di garantire la sicurezza della tua casa con la telecamera Arlo Pro 5, ora disponibile ad un prezzo incredibile. Acquista ora e proteggi il tuo spazio con una sorveglianza avanzata e affidabile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.