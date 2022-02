Videocamera smart e compatta che ne sa una più di te: 24€ è un affare

Un affare da non lasciarti perdere su Amazon se da tempo stavi pensando di potenziare la sicurezza con una videocamera. Questa di TP link è di una qualità unica e in promozione te la porti a casa con pochissimo: 24 euro e qualche centesimo per dormire sonni tranquilli anche quando sei lontano.

Non c'è tempo da perdere, scopri di cosa è capace. Io te lo dico: se ne approfitti al volo le spedizioni sono talmente veloci e che in uno o due giorni arriva a casa, senza costi aggiuntivi con Prime.

Videocamera di sorveglianza: piccola ma bestiale

Questa videocamera di sorveglianza è stata concepita da qualche pazzoide perché è completa di tutto e non ti fa mancare nulla. Assolutamente un vantaggio per te, ma per quanto costa è davvero un affare ad occhi chiusi.

Con le sue dimensioni ridotte te la metti dove vuoi e conta che passa pure inosservata. La colleghi alla corrente, connetti il WiFi e tac: è pronta a funzionare come una guardia svizzera personale. Infatti con l'applicazione sullo smartphone sai sempre ciò che succede nel tuo appartamento.

Tutto questo, tuttavia, è garantito anche dai sensori ultra geniali che integra e che accoppiati con la lente Full HD, funzionano alla grande. In modo particolar ti dico che ha:

la visione notturna;

il rilevatore di movimento che ti invia una notifica istantanea;

che ti invia una notifica istantanea; l'audio bidirezionale per poter ascoltare e persino parlare a distanza.

Al suo interno ci infili una MicroSD così salvi tutti i filmati senza perdertene neanche uno, cosa aspetti?

Secondo me è da prendere al volo e se anche tu sei di questa idea, collegati con un click sulla pagina Amazon e acquistala subito. La videocamera dei tuoi sogni te la porti a casa con soli 24,81€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.