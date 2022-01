Videocamera sicurezza smart compatta: a 19€ è DA AVERE (solo Amazon)

Metti che sei fuori casa e vuoi sapere cosa succede nel tuo appartamento, lo puoi fare? Senza ombra di dubbio. Ti basta installare una videocamera di sicurezza smart come questa e realizzi i tuoi sogni, ma non solo. Tieni tutto sotto controllo, sfrutti le diverse tecnologie che ti fanno impazzire e ti togli un peso da dosso. Te la porti a casa lo sai con quanto? Solo 19,99€ ma per pochissimo, spunta il coupon in pagina ed è tua.

Le spedizioni sono gratuite e immediate se ti affretti.

Videocamera di sicurezza: tutto in uno per una resa massima

Una videocamera di sicurezza come questa non può che sorprenderti. Dimensioni ridotte, qualità elevata, resa pazzesca. Praticamente un 4 in 1 che tra poco ti illustro nel dettaglio. Prima voglio soffermarmi sul suo impiego: la fissi al muro o la appoggi su una mensola e poi vai di riprese.

Ha una lente che non trascura neanche un dettaglio, rivedere i filmati sarà come aprire Netflix tanto saranno accurati in termini di qualità. Se poi pensi che riprende ogni cosa in ogni momento della giornata, forse potresti sentirti all'interno del Grande Fratello. Installi l'applicazione sullo smartphone e tac: anche a distanza hai un occhio in casa.

Le quattro funzioni che ti anticipavo sono:

la visione notturna integrata che riprende tutto anche quando cala il sole senza il minimo sforzo;

che riprende tutto anche quando cala il sole senza il minimo sforzo; il rilevatore di movimento che come avverte qualcosa, tac, notifica push e lo sai;

che come avverte qualcosa, tac, notifica push e lo sai; l' audio bidirezionale con cui ascolti ciò che succede e se vuoi, grazie alla cassa integrata, parli persino;

con cui ascolti ciò che succede e se vuoi, grazie alla cassa integrata, parli persino; è assolutamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per il massimo dell'utilizzo.

Cosa aspetti quindi? La acquisti, la monti ed è subito attiva grazie alla connessione WiFi che hai in casa.

Fatti tentare e dai una spinta in più alla tua casa accaparrandoti al volo questa videocamera di sicurezza smart su Amazon a soli 19,99€. Non ti dimenticare di spuntare il coupon per ottenere il prezzo che ti ho detto.