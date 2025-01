Videocamera di sicurezza con Sim e pannello solare a un super prezzo (61€)

Recentemente hai sentito che nella tua zona si sono introdotti nelle case dei tuoi vicini? Allora corri ai ripari senza spendere nemmeno un esagerazione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questa videocamera di sicurezza con Sim e pannello solare a soli 61,59 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Forse potresti non visualizzarlo ma considera che sul prezzo originale c’è uno sconto del 30% che, sommato al ribasso del 12% con il coupon, che permette di risparmiare più di 38 euro sul totale. E così metti al sicuro la tua famiglia e la tua casa. Fai presto però perché si tratta di un’offerta a tempo limitato.

Videocamera di sicurezza con Sim e pannello solare

Potrai installare questa videocamera di sicurezza in qualsiasi posto visto che non necessita di cavi. La colleghi alla tua rete WiFi di casa e sei apposto. Se non possiedi una rete WiFi non c’è nessun problema perché inclusa troverai una Sim con la tecnologia 4G. Inoltre possiede un pratico pannello solare per non dover ricaricare la batteria praticamente mai.

Gode di un’ottima visione sia di giorno che di notte con una lente da 3 MP, faretti che si attivano al buio e infrarossi integrati per una visione perfetta fino a 15 m. Grazie alla rilevamento del movimento PIR potrai ricevere notifiche in tempo reale appena viene fatta una rilevazione e quindi puoi visualizzare ciò che succede in casa tua tramite il tuo smartphone anche quando sei distante. Potrai archiviare i filmati sia nel cloud che in locale con una scheda di memoria fino a 128 GB.

Insomma la soluzione perfetta per spendere poco e avere tutta la casa al sicuro. Non tardare ulteriormente, vai subito su Amazon e acquista la tua videocamera di sicurezza con Sim e pannello solare a soli 61,59 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.