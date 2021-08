La videocamera di sicurezza è un elemento indispensabile all'interno di casa propria. Se vuoi andare in vacanza ed essere sempre tranquillo, con un prodottino del genere vai sul sicuro: in tutti i sensi. Questo di Akaso IP è in offerta su Amazon a soli 33,99€. Risparmi subito quasi venticinque euro e non sei più costretto a farti problemi.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Videocamera sicurezza: come utilizzarla al meglio

Tra qualche giorno devi partire e ti sono venuti mille dubbi sulla tua casa? Rendila subito più sicura con una perfetta videocamera di sicurezza. Piccola e utilizzabile all'interno, ti garantisce il massimo con una spesa minima.

La installi dove vuoi e collegandola al WiFi hai subito a disposizione un alleato in caso di pericolo. Grazie all'applicazione dedicata per smartphone, vedi cosa accade all'interno della casa ovunque tu vada. Nel caso tu abbia bambini, poi, la puoi riciclare come un perfetto baby monitor e sai perché? Possiedi l'audio bidirezionale che ti consente di interagire liberamente con chi si trova in casa tua.

Ha la visione notturna e il rilevamento dei movimenti, ciò significa che se viene avvertito qualcosa di strano, una notifica arriva tempestivamente sul tuo smartphone per avvisarti dell'accaduto.

In più puoi scegliere come salvare i filmati e se approfittare del Cloud oppure se optare per una semplice MicroSD al suo interno: ha il massimo della scelta.

Acquista subito la tua videocamera di sicurezza su Amazon ad appena 33,99€, è un vero affare. La ordini e la ricevi a casa in due giorni con le Spedizioni Prime. Se sei cliente standard, invece, le hai comunque gratuite optando per le consegne nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

