Videocamera HD per auto: bastano 26€ per la tua sicurezza (-50%)

Questa videocamera HD per auto, il cui nome tecnico è dash cam, è perfetta per la tua sicurezza. Grazie alla particolare struttura con cui è costruita, dopo averla fissata al vetro, puoi ruotarla con un gesto. In questo modo, puoi riprendere cosa accade davanti al parabrezza oppure all’interno dell’abitacolo.

Dotata di funzionalità importanti come la visione notturna e la registrazione in loop continua, è dotata persino della modalità di “controllo” del parcheggio: sorveglierà la macchina quando è parcheggiata.

Ancora, il dispositivo è dotato di WiFi: grazie a lui, potrai rapidamente collegare la camera allo smartphone Android e iOS, così da scaricare velocemente le clip sul tuo dispositivo.

Non perdere l’occasione di accaparrartela risparmiando il 50% su Amazon: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “74Y5BHT3”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità in promozione è assolutamente limitata.

Videocamera HD per auto: aumenta adesso la sicurezza in macchina

Lascia che registri in modo continuo il tuo tragitto. In caso di traffico, incidenti o qualsiasi altro problema, avrai automaticamente delle prove. Potrai riprendere al meglio sia di giorno che di notte, grazie alla capacità del sensore di “vedere” bene anche al buio.

La modalità parcheggio è pensata per sorvegliare la macchina quando è nel parcheggio. La dash cam non riprenderà per tutto il tempo. Tuttavia, se qualcuno dovesse urtare la vettura, il dispositivo inizierà automaticamente le riprese.

