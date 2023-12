Videocamera FULL HD piccola ma con tutto al suo interno: casa SICURA

Sarà anche una piccoletta ma questa videocamera di D-LINK ha tutto al posto giusto. La puoi mettere in casa ovunque tu voglia per tenerla sia sotto controllo che al sicuro. Il prezzo è basso ma la qualità eccelle per farti avere un sistema di sicurezza senza compromessi.

Vista la promozione su Amazon io ti consiglio di farla tua subito. Approfitta del ribasso del 42% per portarla a casa con soli 29€, il prezzo finale è più che eccezionale.

Non ti preoccupare delle spedizioni visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime attivo.

Videocamera D-LINK per casa al sicuro: semplice quanto completa

Viste le dimensioni minime questa videocamera si fa posizionare un po’ ovunque senza dare nell’occhio. Su una mensola di nasconde tranquillamente tra soprammobili e libri continuando a fare il suo lavoro senza compromessi.

D-LINk ti mette a portata di mano un prodotto che possono usare tutti e che soprattutto, possono installare tutti in casa senza dover chiamare tecnici specializzati. Scegli la posizione, collegala alla corrente ed il gioco è fatto.

Con obiettivo Full HD a disposizione, riprende qualunque movimento e dettaglio senza farti strizzare gli occhi. Al suo interno trovi anche la visione notturna, l‘audio a 2 vie e il rilevatore di movimento.

La gestione, poi, è ancora più semplice grazie all’applicazione per il tuo smartphone. Occorre scaricarla per avere a portata di mano una visione chiara dell’ambiente sempre e comunque. Per non parlare altresì della compatibilità con gli assistenti vocali: se in casa hai Amazon Alexa o Google Assistant collega la videocamera e gestiscila con la voce.

Che altro dirti: piccola ma completa di tutto. Non perdere la tua occasione e porta a casa il tuo gioiellino firmato D-Link per avere tutto sotto controllo. Su Amazon diventa tuo a soli 29€ con lo sconto in corso, acquistala al volo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.