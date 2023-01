Videocamera e pannello solare a 39€: sicurezza senza fili a prezzo SHOCK

Questo kit composto da videocamera di sicurezza e pannello solare è un portento. Infatti, ti permette di piazzare un sistema di sicurezza ovunque ne hai bisogno: è senza fili al 100% e non dovrai preoccuparti di ricaricare la batteria perché ci penserà l’energia del sole. Dopo aver abbinato il dispositivo al tuo smartphone, utilizzando la connessione a Internet WiFi, potrai gestire tutto dallo smartphone, ricevendo avvisi in tempo reale in caso di movimenti. Ancora, il sistema è dotato di illuminazione integrata: non ci saranno angoli bui, i faretti si accenderanno in automatico.

Il momento di fare un eccellente affare su Amazon è adesso, portando a casa un set normalmente decisamente più costoso a prezzo spettacolare: spunta il coupon in pagina e prendi tutto a 39€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima, sii veloce.

Bella esteticamente, è incredibilmente facile da installare. Del resto, è sufficiente scegliere la posizione, avendo cura di posizionare il pannello ben esposto alla luce del sole. A quel punto, potrai facilmente completare la configurazione tramite smartphone e iniziare subito a utilizzarla.

Dalla sua, un sacco di caratteristiche interessanti:

rilevamento dei movimenti;

luci LED integrate;

integrate; audio bidirezionale (per ascoltare cosa succede e interagire inviando messaggi vocali);

(per ascoltare cosa succede e interagire inviando messaggi vocali); visione notturna.

La batteria integrata ricaricabile e il pannello solare permetteranno alla videocamera di sorveglianza di essere sempre carica e pronta all’uso, senza alcun cavo elettrico da passare senza doversi ricordare di staccare l’unità per ricaricarla quando è scarica. Proprio questo rende utilissimo questo kit: hai massima libertà di posizionamento. Non perdere l’occasione di fare un golosissimo affare su Amazon e punta sulla sicurezza senza fili: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per prendere tutto il set a 39€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

