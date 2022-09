Videocamera di sorveglianza senza fili a prezzo PAZZESCO: 34€ (-50%)

Di sicuro, una videocamera di sorveglianza che funziona tramite batteria integrata ricaricabile, ed è quindi senza fili, è molto più pratica rispetto a un modello a cavo. Solitamente però costano parecchio e quindi si tende a non sceglierle. Per fortuna, alcune occasioni Amazon ti permettono di prendere il prodotto che desideri a prezzo non solo molto basso, spesso dimezzato addirittura.

Il modello di camera di sicurezza che ho scovato cercando fra le offerte del momento, ha dalla sua proprio il funzionamento wireless, oltre a dimensioni compatte e un sacco di altre funzionalità. Adesso puoi prenderla risparmiando il 50%: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartela a 34€ circa appena, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Videocamera di sorveglianza spettacolare in gran sconto

Funzionando senza il vincolo dei cavi, risulta incredibilmente facile da installare. Tutto quello che devi fare è decidere dove piazzarla, sostanzialmente. Perfetta per gli interni, è anche utilizzabile senza problemi all’esterno, complice l’ottima resistenza al contatto con l’acqua.

Dalla sua, la visione notturna tramite tecnologia infrarossi, ma anche l’audio bidirezionale. Grazie a lui, potrai sentire quello che avviene dov’è posizionata la camera, ma anche intervenire, mandando dei messaggi vocali. L’intera gestione del dispositivo, com’è facilmente intuibile, avviene tramite l’applicazione per smartphone Android o iOS. Tramite lo stesso software, naturalmente, puoi procedere anche alla configurazione iniziale.

La batteria integrata ricaricabile, da ben 5000 mAh, ti garantisce parecchi giorni di utilizzo prima di dover ricorrere alla ricarica. Quest’ultima avviene tramite porta USB, esattamente come sei abituato fare con smartphone, tablet e altri dispositivi.

Insomma, un prodotto super completo, con tutte le caratteristiche richieste a un buon sistema per il controllo della casa. A questo prezzo, questa videocamera di sorveglianza è un affare. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. La prendi a 34,99€ appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.