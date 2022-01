Videocamera 4 in 1: la installi e la casa è SICURISSIMA (20€)

Una videocamera di sicurezza come questa in promozione su Amazon è da prendere all'istante: la acquisti con soli 20 euro circa e metti la tua casa in totale sicurezza. Ti basta spuntare il coupon in pagina e approfittare di un doppio sconto senza precedenti. Puoi stare sicuro che è un acquisto senza ombra di dubbio formidabile.

Non paghi né spese di spedizione né aspetti tanto per riceverla perché le spedizioni sono garantite Prime.

Videocamera di sicurezza: tutto sotto controllo

Ti basta guardarla per capire che ha del vero potenziale, ti basta montarla in casa per mettere tutto sotto controllo perché ruota ed ha numerose funzioni tutte in una. Con il WiFi ti permette di avere sempre un occhio e un orecchio in casa anche se sei lontano praticamente chilometri e chilometri.

Infatti, come ti suggerivo, ha quattro funzioni in una. Vuoi sapere quali?

ruota su sé stessa per 360° così hai qualunque angolo sotto controllo; la visione notturna non manca tra i suoi plus in modo che anche se scende la notte, vedi comunque tutto; sai cos'è l'audio bidirezionale? È quella cosa che ti permette di sentire tutto ciò che accade; la attivi con lo smartphone e puoi persino interagire con chi eventualmente si trova nell'ambiente; Ogni volta che viene rilevato un movimento strano, ti arriva una notifica push all'istante sullo smartphone grazie al rilevatore integrato.

Come ti ho fatto intuire, quindi, non ti fa mancare assolutamente nulla. Praticamente installandola non hai bisogno di nient'altro se non di questo oggettino fantastico.

Affrettati a spuntare il coupon in pagina e a pagare questa videocamera fenomenale a soli 20,99€ approfittando del doppio sconto su Amazon. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci se hai Prime attivo.