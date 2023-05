Videocamera 100% wireless con faro e pannello solare: prezzo WOW (39€)

Un prodotto spettacolare, questa videocamera 100% wireless. Dotata di batteria integrata, puoi ricaricarla utilizzando il pannello solare che trovi nel kit. Dunque, non servirà passare alcun cavo elettrico: basterà posizionarla dove ti serve, avendo cura solo che ci sia una rete WiFi stabile a cui poter collegare il sistema. Eccezionale visibilità, grazie al sensore ad alta risoluzione alla visione notturna: a questa ottima camera non manca nemmeno un luminoso faretto, che illuminerà al rilevamento dei movimenti. Per finire, puoi contare anche sul supporto dell’audio bidirezionale: ascolti quello che succede dov’è posizionata e puoi anche interagire utilizzando la voce.

In enorme sconto, il kit completo – pronto per l’installazione – puoi portarlo a casa da Amazon a 39,99€ appena. Per approfittarne, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Ricevi tutto con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è super limitata.

Il prodotto perfetto per garantirti un ottimo sistema di videosorveglianza praticamente ovunque. La necessità di avere la rete elettrica disponibile non sarà più un vincolo: grazie al pannello solare, questo sistema è completamente autonomo. Gestisci tutto tramite applicazione per smartphone, dalla quale puoi guardare in tempo reale cosa riprendere il sensore fotografico, interagire utilizzando la voce e anche attivare il faretto, se lo desideri. Ovviamente, in caso di rilevamento dei movimenti, riceverai una notifica sempre attraverso la stessa applicazione.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon e porta adesso a casa questo eccezionale kit composto da una super videocamera 100% wireless e dal suo pannello solare, perfetto per effettuare la ricarica della batteria integrata: non sarà mai scarica! Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.