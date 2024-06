Viaggiare senza limiti: VPN per il mondo

Avere a disposizione una VPN in viaggio è molto importante e consente l’utilizzo di Internet senza limitazioni e in completa sicurezza. Grazie a una VPN, infatti, è possibile sfruttare la crittografia del traffico dati, per rendere sicura e privata la connessione, annullando il tracciamento e navigando nel rispetto della propria privacy.

In più, con una VPN è possibile spostare il proprio IP in un altro Paese (scegliendo un server situato in un Paese diverso da quello da cui avviene la connessione per avviare il collegamento VPN). Questo meccanismo consente di aggirare i blocchi geografici online, per navigare davvero senza limiti. Ad esempio, chi si trova all’estero può scegliere un server italiano e navigare online senza differenze rispetto a un normale accesso a Internet dall’Italia.

La VPN da usare in viaggio, in questo momento, non può che essere NordVPN. Il servizio ora ha un costo di 3,09 euro al mese, scegliendo un piano biennale con 3 mesi extra e garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN è la VPN giusta per viaggiare

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN con caratteristiche ideali per l’uso in viaggio. Per chi sceglie NordVPN c’è la possibilità di sfruttare:

la crittografia del traffico dati

del traffico dati una politica no log

un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per spostare il proprio IP in un altro Paese

sparsi in tutto il mondo per spostare il proprio IP in un altro Paese una connessione senza limiti di banda e di traffico

la possibilità di utilizzare la VPN su 10 dispositivi, anche in contemporanea

Grazie all’offerta in corso è ora possibile attivare la VPN con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni legata all’attivazione del piano biennale.