Viaggiare in treno conviene: fino al 30% di sconto se parti con Italo

Dal 20% al 30% di sconto per viaggiare sui treni ad alta velocità. È la nuova promozione Italo, valida fino alle 19 di lunedì 14 ottobre, che permette di acquistare un biglietto risparmiando notevolmente sul prezzo di listino. Un’ottima occasione per chi ha già in programma un viaggio, oppure per organizzare una gita fuoriporta nel fine settimana.

Italo Treno: come ottenere fino al 30% di sconto

Per acquistare i biglietti Italo in promozione, basta collegarsi al sito web della compagnia (oppure scaricare l’applicazione, disponibile sia per Android che per iOS) e selezionare la stazione di partenza e quella di arrivo, inserendo nel campo “Hai un codice promo?” il codice “CITY”(senza virgolette).

Gli sconti, che vanno dal 20% al 30%, verranno applicati automaticamente al prezzo del biglietto. Ci sono, tuttavia, alcuni requisiti da rispettare. Innanzitutto, il codice promo sarà attivo fino alle 19 di lunedì 14 ottobre (a volte la promozione viene estesa); il viaggio, invece, dovrà essere effettuato tra il 25 ottobre 2024 e il 31 gennaio 2025.

Inoltre, l’offerta è valida soltanto per la tariffa Low Cost e in ambiente Smart e Prima Business. È comunque soggetta a disponibilità e non è cumulabile con altre offerte. La promozione è valida anche per la soluzione integrata che include, oltre al treno alta velocità Italo, anche una tratta di trasporto effettuata con i bus di Itabus.

Questo è il momento giusto per programmare un viaggio (tra il 25 ottobre e il 31 gennaio): inserisci il codice promo “CITY” in fase di acquisto, entro le 19 del 14 ottobre, per ricevere subito uno sconto fino al 30% sul tuo biglietto. Tutte le destinazioni della rete Italo aderiscono alla promozione.