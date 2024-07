Viaggia in PRIMA con Italo per tutto agosto con il 20% di sconto

Una nuova occasione per viaggiare risparmiando sull’alta velocità dei treni Italo. La società ferroviaria rinnova il suo appuntamento con una nuova promozione, che offre il 20% di sconto per viaggi ad agosto in ambiente Prima Business.

Italo: ottieni il 20% di sconto

La promozione è valida fino alle 18 di giovedì 25 luglio. Come aderire? Basta selezionare la tratta desiderata e inserire nell’apposito campo il codice “PRIMA20”. Lo sconto del 20% è applicato solamente per i viaggi in ambiente Prima Business con tariffa Low Cost, tra il 6 agosto e il 7 settembre. Perfetto per chi ha intenzione di programmare una gita fuori porta o un viaggio di lavoro ad agosto.

La tariffa Low Cost è la più economica proposta da Italo, ma offre anche alcuni vantaggi come la possibilità di modificare il biglietto (data e ora del viaggio) fino a 72 ore prima della partenza, con un’integrazione del 50% e l’eventuale differenza di prezzo.

L’ambiente Prima Business, invece, è un ottimo compromesso per chi cerca una soluzione economica e al tempo stesso la comodità dei servizi Italo. Acquistando un biglietto in Prima Business, infatti, si ha accesso all’ingresso dedicato Fast Track e al servizio di benvenuto con snack, caffè e bevande servito direttamente sul posto. Tutte le carrozze dell’ambiente sono dotate di sedili in pelle Frau reclinabili, più larghi e confortevoli, e Wi-Fi gratuito.

Puoi approfittare della promozione Italo fino alle 18 di domani, giovedì 25 luglio, inserendo il codice “PRIMA20” in fase di acquisto. Ad esempio, simulando l’acquisto di un biglietto Milano Centrale – Roma Termini per fine agosto, il prezzo sarà di soli 43,90 euro grazie allo sconto promozionale attivo. Ricorda che per accedere allo sconto, i viaggi dovranno essere effettuati tra il 6 agosto e il 7 settembre.