Viaggia in aereo SENZA costi EXTRA: i 5 accessori economici indispensabili

Viaggiare con compagnie aeree low cost come Ryanair, spendendo esclusivamente quanto necessario per l’acquisto del biglietto, non è impossibile: basta sapere come fare e avere gli accessori giusti! Abbiamo raccolto gli indispensabili, tutti super economici e riutilizzabili, che ti permetteranno di risparmiare quando viaggi. Prodotti geniali, che potrai sfruttare quando viaggi per organizzare al meglio i tuoi bagagli: dai subito un’occhiata, li trovi tutti su Amazon.

Il primo indispensabile è lo zaino bagaglio. Le sue dimensioni sono esattamente quelle della “borsa piccola”, cioè di quel bagaglio che puoi imbarcare gratuitamente con te in cabina. Tuttavia, basta aprirlo per scoprire quanto è ampio, ben organizzato e risulterà perfetto per stare qualche giorno fuori, avendo tutti i tuoi effetti personali al seguito. In promozione per poco tempo, basta attivare il coupon in pagina e prenderlo a 20,99€.

Se preferisci il più classico borsone, sappi che esiste una soluzione anche per te! Questo modello, come lo zaino, vanta proprio le dimensioni che gli consentiranno un imbarco completamente gratuito, con te in cabina. Non mancano dei pratici manici per il trasporto. In sconto, lo prendi a 11,99€.

Se decidi di imbarcare la tua valigia, allora il peso sarà fondamentale! Questo piccolo strumento altro non è che una bilancia digitale pesa bagaglio. Facilissima da usare, e ovviamente anche precisa, potrai portarla con te in modo da usarla non solo al momento della partenza, ma anche al ritorno. Prendila adesso a 6,99€.

Questo kit di organizzatori per il bagaglio non potrebbe essere più completo! C’è tutto quello che può servirti per mantenere in perfetto ordine l’abbigliamento, gli effetti personali di ogni genere e anche i liquidi. Infatti, ci sono delle bottigliette pre dosate, che ti consentiranno di non eccedere, superando il massimo consentito per i liquidi da imbarcare in cabina. Prendi tutto il set a 12,99€ soltanto.

Per finire, un prodotto che secondo me è geniale! Si tratta del sottovuoto a mano. Inserisci all’interno il tuo abbigliamento, inizi ad arrotolare la busta e a mano a mano l’aria verrà espulsa, permettendoti di risparmiare una marea di spazio! In abbinata allo zaino bagaglio si tratta della soluzione vincente per portare con te il massimo possibile, con il minimo dell’ingombro. Il kit da 12 pezzi lo prendi a 11,99€.

Con questi prodotti, potrai gestire al meglio i tuoi bagagli e portare con te tutto quello che ti serve, senza spendere nemmeno un centesimo in più, anche se viaggi con compagnie aeree a basso costo come Ryanair. Su Amazon, trovi tutto il necessario per partire e – come hai notato – i prezzi sono super compatti! Approfittane ora e parti per Pasqua!