Vi serve davvero un iPhone 14 Pro?

Di recente ho cominciato a pormi una serie di domande sui telefoni di nuova generazione, quelli più potenti che ci fanno sognare e che guardiamo scintillanti nelle vetrine dei negozi . Mi riferisco alle ammiraglie come il Samsung Galaxy S23 Ultra ma soprattutto all’iPhone 14 Pro. Se da un lato con il top di gamma di Samsung abbiamo un vero e proprio dispositivo rivoluzionario che presenta un comparto hardware e un sistema mai visto prima su uno smartphone, con l’ultima interazione di casa Apple abbiamo sì un upgrade rispetto al passato ma con un po’ di riserve.

iPhone 14 Pro: no, meglio iPhone 14 in sconto!

IPhone 14 Pro infatti si presenta come il top del top del momento, ma avendolo provato a lungo, sono rimasto un po’ perplesso dal target di destinazione finale. Intendiamoci, è eccezionale e non posso non consigliarlo a tutti, ma ha un prezzo molto elevato; chi proviene da un iPhone 13 Pro dello scorso anno dovrebbe star fermo con gli acquisti e magari attendere la generazione successiva che arriverà a settembre.

Noi infatti vogliamo consigliarvi iPhone 14 base, il modello per tutti, che oggi si può portare a casa con soli 899,00 €, spese di spedizione comprese nel prezzo. Questo dispositivo, secondo noi, è quello più versatile, quello che ci sentiamo di consigliare a tutta l’utenza. Non parliamo infatti di un device che brilla in qualcosa, anzi, è abbastanza standard in tutto ciò che fa, ma lo fa con una semplicità unica. Le fotocamere sono davvero degne di nota, consentono di girare video in 4K HDR senza il minimo problema, realizzano scatti brillanti in ogni contesto e condizione di luce e in più c’è un processore potente con modem 5G integrato che fai girare fluidi tutti i software.

iPhone 14 Pro invece, si configura come un’ammiraglia senza esclusione di colpi, con uno schermo dotato delle migliori tecnologie che vi siano in commercio, con tre ottiche pensate per i Content Creator che devono farne un utilizzo professionale. La batteria è poi eccellente come sull’iterazione basica. Per queste poche migliorie (e per poche altre), vale davvero la pena spendere tanti soldi in più? Non basta acquistare il modello standard a 899€? Al nostro avviso sì, anche perché da Amazon riceverete tantissimi vantaggi esclusivi come la consegna gratuita in pochissimi giorni, la possibilità di dilazionare il pagamento del dispositivo in comode rate anche a tasso zero, l’assistenza gratuita per due anni con il rivenditore e di un anno con il costruttore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.