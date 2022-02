Vi ricordate il dock lightning di iPhone? Non esiste più!

L'iPhone Lightning Dock di Apple potrebbe essere stato eliminato dal mercato, ma potete ancora trovarlo in alcuni paesi. Se ricordate, l'azienda ha sempre offerto, sin dal primo iDevice, il proprio “dock di ricarica“, che è stato aggiornato più volte dal 2007 per supportare i nuovi modelli.

Il dock lightning di iPhone è Sold Out: perché?

Tuttavia, Apple sembra aver interrotto il prodotto, poiché non sembra più essere disponibile nella maggior parte dei mercati. Quando si cerca il prodotto – almeno sul sito Web di Apple negli Stati Uniti – non ci sono risultati correlati. Google mostra ancora un risultato per la pagina del prodotto iPhone Lightning Dock, ma poi un messaggio dice “il prodotto che stai cercando non è più disponibile su apple.com“. Lo stesso vale per il sito Web di Apple in Canada e Messico.

9to5Mac ha anche controllato il sito Web di Apple per diversi paesi europei e asiatici. Da noi, effettivamente, si trova la pagina del prodotto, ma è elencato come “Sold Out” in tutti i suoi colori. Sulla base di una pagina di archivio, l'ultima volta che il device è stato visto disponibile per l'acquisto online è stato il 10 novembre 2021, il che potrebbe suggerire che Apple non abbia più spedito nuove unità da allora.

L'ultima versione dell'iPhone Lightning Dock è stata introdotta nel 2015 con l'annuncio dell'iPhone 6s. A differenza delle versioni precedenti, la versione 2015 ha un adattamento universale per garantire la compatibilità con tutti gli iPhone dotati della porta Lightning. Mentre Apple ha venduto finora l'accessorio per 49 dollari, una volta era incluso gratuitamente nella confezione dei primi telefoni come regalo per i clienti.

Il motivo per cui la mela ha presumibilmente interrotto la produzione del suo iPhone Lightning Dock è ad oggi sconosciuto, ma presumibilmente la società vuole spingere gli utenti ad acquistare sempre più il MagSafe Charger, soprattutto poiché si dice che la compagnia voglia realizzare un device senza porte nel prossimo futuro.

