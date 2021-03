Avete nostalgia della sala cinematografica? Il cinema è un luogo magico che vi ricorda momenti bellissimi e intensi? La prima volta che siete andati con qualcuno di speciale, quella volta in cu isiete tornati tre volte per vedere Avengers: Endgame… basta, non ce la faccio, troppi ricordi! (CIT). Ad ogni modo, questo video uscito su YouTube vi farà venire i lacrimoni agli occhi. Se siete dei cinofili, non guardatelo o, perlomeno, preparate i fazzoletti: si piange.

Cinema, quando torneremo a visitarti?

La scorsa settimana tutto il web era fissato sul video del drone “Right Up Our Alley“; questo ci ha reso tutti nostalgici delle piste da bowling, anche se ci siamo andati una volta in vita nostra. Si sa: con la chiusura di TUTTO, adesso abbiamo la mancanza anche delle cose più semplici, come una cena fuori casa o fare tardi la sera sulla spiaggia o a bere in qualche locale.

Ad ogni modo, venerdì sera, un vicepresidente della compagnia di droni DJI ha twittato questo video che mostra un volo con un drone FPV attraverso un cinema quasi vuoto in Minnesota. Non sappiamo voi, ma a noi manca davvero tanto andare al cinema. Questo prodotto audiovisivo ci aumenta il desiderio di 100 volte.

Il video è di SkyCandy ed ci mostra una panoramica del Plymouth Grand dei teatri Mann a Plymouth, in Minnesota. È stato filmato utilizzando un’unità aerea DJI e Rotor Riot Cinewhoop. La clip dura poco più di un minuto, ma il drone ci porta attraverso la hall – dopo essere stati accolti attraverso le porte principali da un impiegato di teatro mascherato – dove le persone decidono cosa vedere e acquistano i biglietti “per lo spettacolo delle 7:30”. C’è una musica di sottofondo dal suono molto familiare che suona nella parte dell’ingresso che non siamo riuscito a identificare del tutto, ma sembrava esattamente quella “giusta”.

Si vola vicino al chiosco dove una coppia afferra un secchio di quei popcorn del film troppo cari, poi giriamo oltre il bar dove possiamo sentire il barista dire qualcosa ad un cliente prima che questo scenda lungo i corridoi.

Ci sono così tanti posti vuoti in quel cinema che in realtà è sembrato un po’ triste, ma poi sentiamo brevemente un suono familiare prima del film: qualcuno si è dimenticato di disattivare il proprio iPhone. Ma che maleducato… però è divertente. Ci mancano perfino i simpaticoni che urlano prima dell’inizio di una pellicola.

Per quelli di noi che non sono stati al cinema da quando sono iniziate le distanze sociali lo scorso anno, questo video è un promemoria gradito e malinconico della gioie di vedere un film sul grande schermo. Un’altra cosa da mettere sulla lista delle “cose ​​che farò quando tutto tornerà alla normalità“, che si spera possa essere il prima possibile.

Elettronica